SARONNO – L’abbraccio del PalaRonchi ha inaugurato nei giorni scorsi la nuova stagione di Serie B Nazionale Old Wild West dell’Az Pneumatica Robur Saronno. Venerdì sera la casa storica di via Colombo ha ospitato la presentazione ufficiale della prima squadra che parteciperà per la prima volta in settant’anni di affiliazione Fip al campionato di terzo livello della pallacanestro nazionale. La serata è stata l’occasione per presentare ufficialmente il roster di giocatori e staff che prenderà parte al campionato, ma anche per la lanciare la campagna abbonamenti “Segui la Robur” in vista della prima giornata in programma sabato 28 settembre.

La prima novità della stagione sarà il campo di casa, che sarà il PalaBorsani di Castellanza. Altre sono il nuovo coach, Stefano Gambaro e l’aggiunta a roster di due elementi di esperienza come Giacomo Maspero e Niccolò Giulietti. Lo staff si completa con gli assistenti Ezio De Piccoli e Gianni Bettoni, il preparatore Francesco Giandomenico ed il team di fisioterapia guidato dal dottor Marco Cattaneo. Il gruppo invece è stato in gran parte riconfermato; insieme ai nuovi acquisti ritroviamo i ragazzi cresciuti in casa, il capitano Davide Tresso, con Francesco De Capitani, Gabriele Pellegrini e Andrea Quinti, e protagonisti delle scorse stagioni come Matteo Beretta, Andrea Negri e Pietro Nasini. La rosa per allenamenti e partite sarà completata grazie al sempre prezioso apporto dei giovani del vivaio roburino, Leonardo Figini, Riccardo Mariani, Marcello Canton, Emanuele Bianchi, Tommaso Tolotti e, l’ultimo arrivato, Federico Rossi.

Durante la serata, il presidente Ezio Vaghi ha raccontato il percorso che ha condotto la società dalla Serie C alla Serie B Nazionale passando per la Serie B Interregionale, in soli due anni, vincendo due campionati consecutivamente. Il primo dirigente roburino ha introdotto anche gli obiettivi per il prossimo futuro: «Ci stiamo strutturando per essere all’altezza di un impegno così importante come il terzo campionato nazionale, con piazze storiche e trasferte in tutta Italia. Il gruppo squadra è stato riconfermato perché crediamo che possa ancora crescere; questi ragazzi ci hanno regalato tante gioie negli anni scorsi e siamo convinti che possano ancora darci parecchie emozioni. Purtroppo a Saronno, nonostante gli sforzi messi in campo anche dall’Amministrazione Comunale, che ringrazio, non ci sono strutture che rispondono alle caratteristiche richieste dalla Lega Nazionale Pallacanestro e siamo stati costretti a trovare una nuova locazione nel PalaBorsani di Castellanza, ma speriamo di ritrovare tutti i nostri tifosi, con il consueto sano entusiasmo che ci contraddistingue, anche in questo nuovo campo di casa».

Sono intervenuti durante la presentazione anche Gianluca Marini, rappresentante del main sponsor Az Pneumatica, confermando l’impegno dell’azienda nel sostenere le rinnovate ambizioni della società, il nuovo monsignore di Saronno don Giuseppe Marinoni che ha incoraggiato l’intera attività sportiva e l’assessore allo Sport del Comune di Saronno Gabriele Musarò. L’Amministrazione Comunale ha donato al presidente una targa di riconoscimento dell’attività, con un’apprezzata frase motivazionale di Michael Jordan: “Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati”.

La campagna abbonamenti “Segui la Robur” sarà pubblicata sul sito ufficiale e sui social della squadra nei prossimi giorni. La stagione si avvicina, ma l’Az Pneumatica Robur Saronno è già pronta per vivere, con la vicinanza del suo pubblico, tante nuove emozioni.

(foto di gruppo per l’Az Saronno alla presentazione ufficiale)

20092024