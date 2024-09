Eventi

CARONNO PERTUSELLA – Come ogni anno, torna l’appuntamento con la Sagra del Gorgonzola organizzata dalla ProLoco. L’evento inizierà il 27 settembre e si terrà al Parco della Resistenza di via Avogadro, durerà per due fine settimana.

Oltre alla possibilità di gustare piatti tipici della tradizione, con protagonista il proverbiale formaggio meneghino, ci saranno anche musica e danze; venerdì 27 settembre infatti ci sarà la serata musicale con dj jemal & karaoke, sabato 28 il “Mezzotono duo” e domenica 29 una serata dedicata alle associazioni del territorio.

Il fine settimana successivo ci sarà una serata musicale con “Tacasbanda”, animazione e danze popolari con “Animarci”, sabato 5 una serata musicale con “Roxy’s band” e domenica 6, nel pomeriggi, intrattenimento per famiglie con musica e Gorgiumbolo il clown, poi la sera una serata musicale con “Performania”.

L’ingresso è libero, e la sagra si terrà anche in caso di maltempo grazie alla tensostruttura interna al parco.

