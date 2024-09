CASTIGLIONE OLONA – Nella serata di venerdì 13 settembre si è tenuto al Castello di Monteruzzo il significativo evento incentrato sulla prevenzione di genere, dal titolo “L’uomo impari dalla donna”.

L’evento, promosso da Italian health policy brief in collaborazione con Centro ascolto operate al seno onlus , Odv, Aion srl e il Comune di Castiglione Olona , ha mirato a promuovere la cultura della prevenzione, inclusa quella maschile, con l’obiettivo di superare i limiti scientifici e abbracciare un panorama più ampio con impatti sociali e culturali, in particolare nel contrasto dei tumori maschili.

Alla serata erano presenti il sindaco di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri, l’assessore Caterina Valle Zaninoni e l’amministrazione locale. Tra i partecipanti del mondo della sanità sono intervenuti Emanuele Monti , presidente della commissione Sanità della Regione Lombardia e l’onorevole Stefano Candiani che ha tenuto un intervento significativo sottolineando l’importanza della tutela della salute, un diritto sancito dalla nostra Costituzione.

Negli ultimi anni Castiglione Olona ha intrapreso un percorso di sensibilizzazione sulla prevenzione sanitaria con diversi programmi dedicati alla prevenzione, inclusi quelli per il tumore al seno. Inoltre sono state sviluppate ulteriori iniziative legate alla salute pubblica, come gli interventi per la prevenzione dell’ambliopia nei bambini in età prescolare e scolare.