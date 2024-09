ilGro

CERIANO LAGHETTO – Questo weekend famiglie, gruppi e appassionati di corsa per la Strabrollo. Aido Ceriano Laghetto, con il patrocinio del comune di Ceriano Laghetto, organizza la Strabrollo, un evento ludico-motorio aperto a tutti, per celebrare il decimo memorial Alex Bisaggio.

La manifestazione si terrà domenica 22 settembre con l’obiettivo di promuovere l’importanza della donazione e della vita. Sarà una camminata non competitiva a passo libero, omologata Fiasp, con percorsi di 4 chilometri, 6 chilometri, 12 chilometri e 17 chilometri, adatta a partecipanti di ogni età e livello.

Il ritrovo è fissato per le 7.30 al centro civico di via Dante Alighieri 2, con iscrizioni aperte fino alle 9 per i singoli. I gruppi dovranno inviare la lista di partecipanti entro venerdì 20 settembre alle 21, all’indirizzo [email protected].

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 3470020550.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti