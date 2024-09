Quando ho varcato la soglia dell’ufficio, per la prima volta come Sindaco, cento giorni fa, l’emozione è stata intensa e il senso di responsabilità profondo. Non era solo un momento per me, ma per tutta la squadra che mi ha accompagnato e accompagna in questo viaggio.

Sapevamo che questo ruolo avrebbe richiesto tutto il nostro impegno, 24 ore su 24, per garantire il meglio al nostro paese e da qui la scelta di dedicarmici completamente, chiedendo l’aspettativa dall’azienda in cui ho lavorato negli ultimi 17 anni, e di dare tutto me stesso a Ceriano.