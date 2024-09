SARONNO – CARONNO – I gattini sono stati salvati dall’abbandono ma ora serve un aiuto per sfamarli e prendersene cura. E’ l’appello che arriva da Enpa che negli ultimi si è ritrovata a prendersi cura di 5 fratellini micetti.

“Ci serve urgentemente il cibo umido in busta della Schesir (il gusto è indifferente, basta che sia per gattini dagli 0 ai 6 mesi) per 5 gattini abbandonati al cimitero di Caronno Pertusella che abbiamo recuperato. Potete portarceli al gattile in via Novara 20 a Saronno ogni giorno dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 18 alle 19. Se non trovate nessun volontario lasciateli dentro il nostro cancello e li recupereremo il prima possibile, grazie mille”.