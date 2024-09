Città

SARONNO/SARONNESE – È ricco di eventi questo primo week-end di autunno, dalla storica manifestazione “Ville Aperte” che svela le meraviglie del nostro territorio alla “Giornata dello Sport” nella location centrale di Rovellasca.

Dal venerdì 20 a domenica 22 settembre

ROVELLO PORRO – Nella location dell’area feste di via B. Luini, torna la nuova edizione della “Fera de Pomm da Tera” organizzata dall’associazione protezione civile con il patrocinio del Comune. Informazioni al sito internet www.comune.rovelloporro.co.it.

Venerdì 20 settembre

LIMBIATE – Alle 21, nella cornice storica del Chiostro di Villa Mella in via Dante 38, “Café Chantant: da Napoli a Milano” esibizione della Compagnia d’Operette Elena D’Angelo, affiancata dal corpo di ballo con costumi d’epoca. L’ingresso è libero e per informazioni www.comune.limbiate.mb.it.

ROVELLASCA – Alle 21, a Villa Bianca in via Cesare Battisti 13, torna l’appuntamento “Incontro con l’autore” con Giuseppe Guin che presenta “L’ultima torre”. Informazioni al sito internet www.comune.rovellesca.co.it.

Sabato 21 settembre

ROVELLASCA – Alle 15, al centrale Parco Burghé, si terrà la “Giornata dello Sport” con la partecipazione delle associazioni sportive locali. Informazioni al sito internet www.comune.rovellasca.co.it.

Domenica 22 settembre

GERENZANO – Dalle 10 alle 18.30, al Villaggio Amico di via Stazione e in occasione del mese mondiale Alzheimer, viene organizzato “Ricordi in Fiera” mercatino di artigianato per sensibilizzare sulla demenza. Informazioni all’e-mail [email protected].

CERIANO LAGHETTO – Torna la nuova edizione di Stra…Brollo Memorial Alex Bisaggio: camminata insieme perché la vita continui, evento ludico motorio a passo libero aperto a tutti e omologato Fiasp. Per informazioni su orari e percorsi si può contattare il numero 3470020550.

SARONNO – Alle 16, al teatro Prealpi, evento “Ricordando Franco” con la partecipazione del Coro Alpe. Entrata a offerta libera, informazioni e prenotazioni biglietti al numero 3408320833.

ROVELLO PORRO – La parrocchia dei santi Pietro e Paolo organizzano la “Festa dell’oratorio” con pranzo, giochi nel pomeriggio e la santa messa conclusiva alle 18.

BOVISIO MASCIAGO – In occasione dell’evento “Ville Aperte” riprendono le visite guidate alla storica villa Zari a cura dell’associazione Baule Verde. Per informazioni e prenotazioni si può consultare il sito internet www.ilbauleverde.com.

Abbiamo dimenticato qualche evento? Hai altre proposte da segnalare?

Scrivici a [email protected] e lo aggiungeremo subito