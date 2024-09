ilGro

CESATE – Avrà inizio il prossimo lunedì 30 settembre il nuovo corso per aspiranti soccorritori di Croce Viola Cesate.

Rivolto a chi vorrà diventare un volontario dell’associazione di primo soccorso e, in particolare, a chi vorrà diventare un operatore per trasporti sanitari semplici il primo modulo, di 46 ore di durata, avrà inizio proprio alla fine di questo mese. Si tratta di un appuntamento gratuito e bisettimanale, lunedì e mercoledì. Al termine del primo modulo si terrà un esame finale di teoria e pratica.

Il secondo modulo, invece, di 78 ore, avrà inizio il prossimo 8 gennaio: questo modulo è rivolto a chi avrà superato il primo e vorrà diventare un soccorritore di emergenza urgenza in ambulanza. Si tratta di lezioni di teoria e pratica, con un esame finale che certificherà le conoscenza acquisite durante le lezioni, che si terranno sempre due volte a settimana, il lunedì e il mercoledì, a titolo gratuito.

Per informazioni ulteriori è possibile chiamare il 0299067120, mandare una mail a [email protected], o consultare il sito www.croceviolacesate.it. Inoltre, Croce Viola organizza per sabato 24 settembre, alle 21, nel salone incontri dell’oratorio San Francesco la presentazione del corso per tutti gli interessati.