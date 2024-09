news

I trend del design parlano chiaro: per ottimizzare gli spazi a disposizione si sfruttano le pareti. Per questo motivo sono sempre di più le strutture come i salotti o i pensili strutturati per essere appesi e non posati direttamente sul pavimento. Per motivi di sicurezza e per garantire che non ci possano essere danni è importante però fissare i mobili sospesi in modo sicuro, e per farlo è necessario focalizzarsi sui tasselli e in modo particolare sui tasselli per cemento armato.

Per chi non li conoscesse, sono elementi di fissaggio fondamentali che garantiscono la stabilità degli oggetti appesi; quando si tratta di cemento armato, la scelta del tassello giusto è cruciale per assicurare una presa sicura e duratura. Progettati per resistere a carichi pesanti, creano un ancoraggio resistente. Chiaramente è importante acquistarli di buona qualità, ad esempio qui puoi trovare tasselli per cemento armato ad alte prestazioni e prezzi competitivi ma va anche compreso come utilizzarli in modo corretto. Proviamo ad approfondire insieme il topic.

Come fissare al muro mobili sospesi

Chi desidera rinnovare il proprio living con un mobile sospeso, deve sapere che precisione e sicurezza devono essere assolutamente prioritarie. La prima cosa da fare è analizzare il tipo di muro; se di cemento armato bisognerà prediligere tasselli ad hoc per sopportare il peso.

Dopo aver scelto i più idonei, si procede con la foratura: sarà necessario il supporto di un trapano con percussione e una punta adeguata ma soprattutto è importante che i fori siano perfettamente allineati per garantire che la struttura venga montata in modo dritto e stabile.

In seguito all’esecuzione dei fori, si deve procedere con l’inserimento dei tasselli, assicurandosi che siano ben ancorati e perfettamente incassati nel muro. A questo punto, si possono posizionare le staffe oppure i supporti forniti, che fungeranno da base per il fissaggio. Una volta completata questa fase, è possibile montare il mobile sui supporti.

Scegliere i tasselli per cemento armato: consigli pratici

Ora che è chiara la modalità di fissaggio, proviamo a capire insieme come scegliere i tasselli per cemento armato. Ecco i fattori da considerare:

Tipologia. Per questa tipologia di materiale, i migliori sono quelli ad espansione. Spesso realizzati in metallo, si espandono all’interno del foro così da garantire alte prestazioni anche in caso di carichi pesanti;

Dimensione . La misura deve essere scelta in base alla tipologia di mobile e al peso che dovrà sostenere. La proporzione di spessore e lunghezza va di pari passo con queste caratteristiche;

. La misura deve essere scelta in base alla tipologia di mobile e al peso che dovrà sostenere. La proporzione di spessore e lunghezza va di pari passo con queste caratteristiche; Attenzione al foro. Oltre alla scelta del tassello si deve agire con precisione non solo nella preparazione del buco con l’ausilio di un trapano dotato di una punta idonea ma soprattutto nel posizionamento.

Consigli per fissare i tasselli

Gli esperti consigliano di seguire alcune tips aggiuntive per garantire una tenuta sicura e duratura. Oltre alla scelta precisa del tassello, bisogna prestare attenzione durante la foratura facendo in modo che il buco risulti giusto sia nel diametro sia nella profondità.

Si suggerisce l’impiego di strumenti professionali e adeguati, per garantire la propria sicurezza. La vera differenza è però quella di prediligere prodotti con ottime recensioni e di buona qualità; se si desidera una maggiore sicurezza non bisogna puntare sul costo più basso ma su un buon rapporto qualità prezzo.