SARONNO – CARONNO – UBOLDO – GERENZANO Un forte segnale di unità e collaborazione emerge dal recente incontro dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia del basso varesotto tenutosi a Uboldo sabato 14 settembre; riunione che sottolinea l’importanza di una linea politica comune sull’area geografica.

La partecipazione di esponenti politici del territorio come Gianpietro Guaglianone (Saronno), Sergio Greco (Uboldo), Mattia Falduto (Gerenzano) e Silvio Maiocchi (Caronno Pertusella), evidenzia la volontà di consolidare un fronte comune per affrontare le sfide territoriali. Durante l’incontro, Piero Zucca (Presidente del circolo di FdI Uboldo) ha ribadito la necessità di un lavoro collettivo per il bene del Saronnese. Tutti i presenti identificano in Silvio Maiocchi il candidato su cui far convergere i voti per le elezioni provinciali, “capace di rappresentare non solo il Varesotto ma anche di creare un ponte di dialogo con l’intera Provincia e l’alto Milanese”.

Le dichiarazioni dei consiglieri presenti sottolineano come questa scelta rappresenti un passo avanti verso l’unione dei territori e la creazione di una forza politica capace di rispondere ai bisogni condivisi di Saronno, Gerenzano, Uboldo e Caronno Pertusella. La candidatura di Maiocchi simboleggia la volontà di superare i confini locali, per lavorare allineati per un prossimo futuro politico.

