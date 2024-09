Città

SARONNO – Ladro di monetine all’Itc Zappa. Messo in fuga dalle pattuglie di Sicuritalia.

Saronno, maxi gru e cantiere in piazza dei Mercanti per cambiare il “palo” dell’antenna di telefonia.

Lomazzo, irregolarità nel cantiere delle villette: 4 denunciati e sanzioni per 62 mila euro.

Gerenzano, “Stazioni sicure”: polizia allo scalo ferroviario. Anche quest’anno, il Comune di Gerenzano rinnova il suo impegno nel progetto “Stazioni sicure”, un’iniziativa volta a garantire una maggiore sicurezza e serenità all’interno delle nostre stazioni ferroviarie, attraverso un accordo tra prefettura di Varese, Regione Lombardia, Rfi, Ferrovie nord, Trenord, agenzia Tpl del bacino di Como, Lecco e Varese e comuni della provincia di Varese.

Il progetto ancora non c’è ma l’Amministrazione comunale ha le idee ben chiare su cosa vorrebbe realizzare nell’area dismessa tra via Balasso, via Sampietro e via Fratelli Cervi l’ex Pozzi Ginori. A fare il punto della situazione svelando desiderata, progetti ed incontri il sindaco Augusto Airoldi durante il question time di mercoledì 19 settembre.

20092024