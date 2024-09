news

Le criptovalute non si sono mai fermate al primo ostacolo. La fase ribassista continua, ma, nonostante ciò, nuovi progetti prendono piede, tra cui alcuni che stanno guadagnando velocemente terreno. In particolare, Memebet Token (MEMEBET) merita grande attenzione, poiché si tratta di una promettente iniziativa nel mondo del GameFi. Ha già raccolto 250.000 dollari nella prevendita iniziata da soltanto una settimana. Le balene crypto non si sono attardate a puntare forte su questo progetto, riservando una notevole parte della loro attenzione e del loro capitale.

Balene crypto e Memebet Token: un connubio già vincente?

Memebet Token ha preso il largo con la prevendita strutturata in 30 fasi, dove vengono messi sul mercato 1,4 miliardi di token MEMEBET. In ogni fase, il prezzo aumenta leggermente; quindi, gli investitori che arrivano per primi hanno un grande vantaggio economico. Attualmente, un token MEMEBET vale 0,0252 dollari. Quindi, come dice il saggio, “chi prima arriva meglio alloggia”.

Il progetto ha già catturato l’attenzione di molti, tra cui, come dicevamo, le balene crypto. Un esempio eclatante è quello di una balena che ha recentemente messo sul piatto 50.000 dollari, che equivalgono a 2 milioni di token MEMEBET. E siamo ancora nella prima settimana di prevendita.

Come mai questo token sta attirando tanto interesse? Tutto si deve alla piattaforma di Memebet e al suo concept innovativo, che unisce il fascino dell’iGaming con la viralità intorno alle meme coin. La piattaforma permette agli utenti di scommettere utilizzando famosi token, tra cui PEPE, WIF e BONK.

Ecosistema di gioco unico su Telegram

Uno degli aspetti davvero unici di Memebet Token è che la sua piattaforma è disponibile su Telegram. Una scelta indubbiamente vantaggiosa per diversi motivi. Innanzitutto, le procedure di verifica KYC (Know Your Customer) non esistono, perché basta il wallet crittografico per iniziare a giocare. Un approccio che attirerà soprattutto chi è avvezzo al mondo delle criptovalute, poiché consente di partire senza le solite scocciature burocratiche.

Inoltre, ci sono notevoli vantaggi extra per coloro che possiedono token MEMEBET, come i notevoli airdrop P2E e i premi VIP, inclusi bonus esclusivi e sfide esclusive dedicate ai fan dei meme. Scommettiamo che queste aggiunte faranno gola a molti.

Il futuro del gioco online con Memebet Token

Memebet Token diventerà veramente il prossimo must-have del settore del gioco online? I segnali sembrano promettenti. Gli analisti di settore già vedono un enorme potenziale di crescita. In questo 2024, i volumi di trading di diversi progetti GameFi sono aumentati, quindi Memebet Token può sfruttare il momento e arrivare subito al successo. D’altronde, chi non vorrebbe scommettere su una piattaforma che permette di farlo tramite diverse meme coin?

Memebet è solo all’inizio del suo viaggio e già sono arrivati i primi consensi da influencer importanti come ClayBro e Crypto Boy, che su YouTube hanno parlato di ottime prospettive di crescita di MEMEBET.

Nonostante le piattaforme iGaming detengano ancora solo una piccola fetta del mercato mondiale, le opinioni degli esperti pongono Memebet Token tra i progetti più promettenti.

Come partecipare alla prevendita

Adesso, vediamo come si partecipa alla prevendita di Memebet Token. Ecco i passaggi da seguire:

· Scaricare un portafoglio self-custody: è necessario per l’acquisto, la detenzione e, eventualmente, la vendita dei token MEMEBET. Best Wallet è l’opzione che consigliamo.

· Acquistare criptovalute: ETH, USDT, BNB e MATIC sono le crypto accettate dalla prevendita. È possibile acquistarle direttamente tramite Best Wallet utilizzando carte di debito o credito, oppure tramite un exchange per poi trasferirle nel proprio portafoglio.

· Collegare il wallet alla dashboard di prevendita: una volta riempito il portafoglio con le crypto, il passo successivo è collegarlo alla dashboard di prevendita del sito Memebet. Cliccare su “Compra ora” e seguire le istruzioni per autorizzare la connessione del wallet.

· Confermare l’investimento: una volta autorizzata la connessione, scegliere il metodo di pagamento e l’importo da investire. Verrà richiesta la conferma finale da parte del portafoglio, a cui seguiranno le necessarie verifiche.

Una volta acquistati i token MEMEBET, consigliamo di seguire in tempo reale la prevendita sui canali social di Memebet Token di X e Telegram, dove non mancano aggiornamenti e news.

Valutare il rischio prima di investire

Ci preme sottolineare una cosa: nonostante Memebet Token offra prospettive di guadagno a lungo termine, si tratta pur sempre di un investimento ad alto rischio. Fare, quindi, le dovute valutazioni, prendendo in considerazione la disponibilità personale e la propensione a rischiare il capitale. Detto questo, viste le promesse e l’entusiasmo che circondano il lancio di Memebet Token, il progetto ha tutte le potenzialità per affermarsi nel panorama del crypto gaming.

D’altra parte, non dimentichiamo mai che l’innovazione e il mercato delle criptovalute sono spesso come una torta di mele appena sfornata: profumatissima, ma potrebbe bruciare le mani senza la dovuta attenzione.