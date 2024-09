Altre news

SARONNO – Oggi nubi sparse si alternano a schiarite per tutta la giornata, senza piogge previste nelle prossime ore. Secondo 3BMeteo, la temperatura massima sarà di 23°C, mentre la minima si attesterà sui 14°C, con lo zero termico a 2824 metri. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nord, e al pomeriggio soffieranno debolmente da Sudest. Non ci sono allerte meteo previste.

Infiltrazioni di aria umida raggiungono la Lombardia, portando molte nubi con cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi, ma senza fenomeni rilevanti. Su basse pianure occidentali, orientali, pedemontane-alte pianure e Prealpi orientali, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con parziali aperture nella seconda parte della giornata. Sulle Prealpi occidentali, ci saranno nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata, mentre sulle Orobie è previsto un aumento progressivo della nuvolosità con deboli piogge nel pomeriggio, che si assorbiranno in serata. Sulle Alpi Retiche, nubi sparse si alterneranno a schiarite, con un ispessimento della copertura nuvolosa in serata fino a cieli molto nuvolosi. I venti saranno deboli dai quadranti sud-orientali, ruotando verso i meridionali, con lo zero termico intorno ai 2800 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.