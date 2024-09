Cronaca

SARONNO – Incidente stradale nel pomeriggio di ieri in via Piave alla periferia di Saronno: alle 17.30 in via Piave per una caduta dalla motocicletta è rimasto ferito un ragazzo di 27 anni, trasportato dall’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella all’ospedale cittadino; per fortuna non ha riportato gravi lesioni. Il fatto è accaduto alla rotonda all’intersezione con viale Lombardia, tratto locale della Saronno-Monza.

A Vedano Olona ieri sera slle 20.20 sulla provinciale 233 si è registrato il tamponamento fra due automobili: sono rimasti feriti un uomo di 47 anni ed uno di 43 anni: sul posto oltre ai carabinieri del comando di Varese è intervenuta una ambulanza della Croce rossa; gli automobilisti, con contusioni ma non in pericolo di vita, sono stati trasportati all’ospedale di Circolo di Varese per essere medicati e visitati.

(foto archivio)

20092024