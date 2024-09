Cronaca

SOLARO – Due di incidenti stradali con feriti oggi sulle strade locali. Due scontri fra auto e moto si sono verificati a Solaro, Alle 8 in via Sant’Anna, hanno avuto bisogno di soccorsi una ragazza di 27 anni ed una donna di 55 anni, lievemente ferite. Altro episodio alle 8.30 in via per Limbiate, anche in questo caso con modeste conseguenze.

A Misinto, invece, per una caduta da una scala in una ditta di via Risorgimento è rimasto ferito un uomo di 61 anni trasportato con l’ambulanza della Croce azzurra all’ospedale di Garbagnate Milanese.

Per una caduta accidentale a Saronno, alle 9.35 in via Caronni, è stata soccorsa una donna di 64 anni, portata da una ambulanza della Croce rossa in ospedale per lievi contusioni.

20092024