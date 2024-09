news

Sono centinaia i progetti che vengono lanciati quotidianamente, soprattutto per quanto riguarda le meme coin. A settembre 2024, quattro presale di criptovalute stanno attirando molta attenzione, e nemmeno a dirlo si concentrano sui due settori che sembra offrano migliori prospettive di crescita: le meme coin e il GambleFi. Al primo settore appartengono Pepe Unchained e Crypto All Stars. Al secondo MegaDice. A far da collante tra i due settori è il recentissimo MemeBet, che prova a cogliere le migliori opportunità di entrambi. Questi progetti si distinguono per innovazione, comunità forte e potenziale di crescita. Vediamo di cosa si tratta e perché vale la pena tenerle d’occhio.

Pepe Unchained: la rivoluzione di Pepe Coin

Pepe Unchained è un progetto che cavalca l’onda del successo delle meme coin, ispirandosi al famoso meme Pepe. Con il boom dei token basati su meme come Dogecoin e Shiba Inu, Pepe Unchained punta a distinguersi introducendo una piattaforma decentralizzata incentrata sul divertimento e la cultura dei meme, ma offrendo anche agli investitori l’opportunità di essere pionieri di un progetto altamente ambizioso: la creazione di una propria blockchain.

Pepe Unchained punta infatti a sviluppare una propria blockchain sulla Layer2 che offre transazioni 100 volte più veloci di Ethereum (layer1 sulla quale gira Pepe) e offre il doppio delle ricompense. La sua prevendita record ha ormai superato la cifra monstre di 13 milioni e mezzo di dollari, con il prezzo del singolo token arrivato a $ 0,0097284. Uno degli incentivi all’acquisto è anche la percentuale di ricompense che si ottiene dallo staking, che attualmente è del 153%. Sono già oltre un miliardo i token messi in staking .

Il suo punto di forza è l’enfasi sulla comunità, che ha già creato un forte seguito sui social media, come X, dove sono presenti oltre 14.500 follower. Durante la presale, gli investitori possono acquistare il token a prezzi ridotti, anticipando un potenziale aumento di valore una volta che sarà quotato sui principali exchange.

Perché seguirla?

Non si può negare che il potenziale di crescita legato alla popolarità delle meme coin gioca a favore del progetto. Inoltre il coinvolgimento attivo della comunità può permettere al token di sopravvivere per lungo tempo.

MemeBet: l’unico casinò web e Telegram in cui si può scommettere con le meme coin

MemeBet è un progetto che combina l’industria del gambling online con l’universo dei meme.

È il luogo in cui i crypto degen si uniscono, e si pone come la principale piattaforma di gioco Play-To-Earn e casinò live. Grazie a MemeBet è possibile giocare con le proprie meme coin preferite direttamente tramite Telegram e divertirsi con le migliori slot machine crypto. Acquistando token $MemeBet è possibile guadagnare enormi AirDrop, premi speciali e vantaggi VIP. Il progetto è anche sponsor della nazionale argentina Campione del Mondo di calcio e mette in palio della Lotbox, dove si possono vincere cimeli autografati dei grandi campioni della Seleccion Argentina.

MemeBet promette una trasparenza totale grazie alla tecnologia blockchain, con un sistema di smart contract che garantisce pagamenti rapidi e sicuri.

La prevendita, lanciata lo scorso 10 settembre ha già raggiunto i 250 mila dollari, con il prezzo del singolo token a $0,0252.

Il Casinò Telegram Memebet offre a tutta la comunità Degen la possibilità di giocare ai migliori giochi da casinò senza KYC. Basta aprire Telegram, collegare il proprio wallet e divertirsi!

Memebet Casino vanta 1.000 giochi crypto-nativi per i giocatori più esigenti, con 100 provider che offrono il miglior casinò live e le migliori slot.

Memebet Casinò offre anche uno sportbook globale che include EPL, NBA e altri sport.

Perché seguirla?

I crypto casino rappresentano attualmente solo lo 0,1% dell’industria globale dei casinò, ma la crescita di questo settore è destinata a una forte ascesa con l’aumento dell’adozione delle criptovalute.

Crypto All Stars: tutte le meme coin sotto lo stesso tetto!

Crypto-all-stars è un progetto di meme coin innovativo che vuole lanciare l’ecosistema MemeVault, una piattaforma che consente di mettere in staking su un’unica piattaforma tutte le meme coin più forti del mercato.

Tra le meme coin riconosciute dal sistema ci sono Pepe, Doge, Shiba, Floki, Brett, Mog, Milady, Turbo, Bonk, Toshi e Coq.

Crypto all stars offre ricompense di staking ancora molto alte (l’APY attuale è del 1.127%) ed ha un seguito molto ampio sui social (già 13.000 follower su X)

Perché seguirla?

MemeVault rappresenta una vera e propria svolta per l’interazione tra le meme coin e la blockchain. È un sistema costruito sulle funzionalità multi-token avanzate dello standard ERC-11SS, che consente la gestione senza soluzione di continuità di più token all’interno di un unico contratto.

