Cronaca

MALPENSA – Grave incidente questo pomeriggio alle 16 all’aeroporto di Malpensa, lungo la linea ferroviaria del Malpensa express: sul posto mezzi di soccorso e vigili del fuoco del comando di Somma Lombarda. Il fatto si è verificato in aeroporto, alla stazione del terminal 1 dove un ragazzo di 22 anni è stato investito dal Malpensa express. I soccorsi sono stati immediati, l’uomo non è deceduto ed in gravi condizioni è stato trasportato in ospedale. Sul posto oltre ai pompieri è accorsa la polizia ferroviaria, l’ambulanza della Croce rossa, e l’automedica. Si sta ora chiarendo la dinamica dell’accaduto.

Per effetto di questo episodio ci sono stati rallentamenti e ritardi sulla rete ferroviaria, da e per l’aeroporto.

I vigili del fuoco erano intervenuti anche ieri a Malpensa, per l’incendio di un mini bus navetta, nei pressi del terminal 1.

(foto archivio: un treno Malpensa express a Saronno)

20092024