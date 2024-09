Comasco

ROVELLO PORRO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di R-Estate Positivi.

La quarta edizione dell’Otüberfest è ormai alle porte! Nei giorni 27-28-29 settembre e 3-4-5 ottobre 2024, siamo pronti a ripartire con un evento unico nel suo genere, che unisce lo stile bavarese della classica Oktoberfest alla cucina tipica milanese locale.

Dopo il grande successo della Frühlingsfest de Rüell, che abbiamo organizzato in primavera, siamo ancora più motivati a rendere questa edizione indimenticabile. Grazie ai ricavati della Frühlingsfest, siamo riusciti a fare numerose donazioni, per una somma complessiva di 12.000€, dimostrando che per noi la solidarietà è sempre una priorità.

Anche durante l’Otüberfest continueremo a dare grande importanza a questo aspetto, ma non solo: quest’anno vogliamo porre un’attenzione particolare anche al rispetto per l’ambiente. Per questo motivo, tutte le posate, i bicchieri e le tovagliette utilizzate saranno realizzati in materiale riciclato.

Guardando alle vecchie edizioni, nel 2021, in quattro giorni di festa, sono state 2.000 le persone che sono venute a trovarci, gustando più di 1.700 litri di birra tedesca del birrificio Kulmbacher.

Nel 2022, oltre 3.000 persone hanno partecipato, consumando 2.300 litri di birra. Nel 2023, abbiamo superato ogni aspettativa, con più di 5.000 partecipanti e 4.000 litri di ottima birra consumati. E allora, avanti quest’anno, pronti a fare ancora di più.

Sono ormai ben note le quattro birre proposte: la classica Mönchshof Original Pils, la rossa Bock, l’ambrata Kellerbier e l’immancabile Kapuziner Weissbier. Quest’anno ci sarà una grande novità: la birra dell’autista, la birra analcolica Mönchshof Natürtrub’s Alkoholfrei. La cucina, come sempre, spazierà dai piatti bavaresi, come il classico brezel e il würstel con crauti, alle rivisitazioni dei piatti locali, come il rösti e il vero stinco lombardo con patate, senza dimenticare l’immancabile polletto allo spiedo!

La collaborazione con il birrificio Kulmbacher, che ci supporta e ci aiuta a far crescere sempre di più questa festa a marchio Kapuziner, è sempre più forte. Per rendere le serate ancora più coinvolgenti, ogni sera saranno presenti diverse band. Alcune di esse tornano dopo il grande successo delle scorse edizioni: The McChicken Show, I Parrucconi, e Hornytoorinchos. In aggiunta, avremo delle new entry che non saranno da meno: Domani Smetto (tribute band agli Articolo 31 e a J-Ax) e i Bandhita.

Domenica 29 settembre, riproponiamo il grande successo della giornata Otuberfamily, con pranzo e attività pomeridiane per bambini e famiglie. In mattinata, ci sarà la rievocazione storica per le vie del paese, mentre durante il pranzo saremo accompagnati dalla novità musicale del gruppo Gli Svampiti, che ci delizierà con un tributo a Nanni Svampa e molto altro.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su WhatsApp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale WhatsApp, clicca qui per iscriverti