SARONNO – “Ricordando Franco” è l’evento che l’associazione Culturalmente e musicalmente, presenta domenica prossima 22 settembre alle 16 al teatro cinema Prealpi. Un evento che nasce per commemorare Franco Francescon, scomparso lo scorso anno. Chi l’ha conosciuto lo ricorda come una persona straordinaria, ma soprattutto “Alpino Paracadutista” come amava presentarsi a coloro che lo conoscevano la prima volta, Franco Francescon rivive nei racconti dei suoi compagni e negli aneddoti vissuti in questi anni.

Così gli alpini di Saronno, attraverso gli occhi del loro compagno, si raccontano e condividono le numerose iniziative a sostegno di realtà locali e le diverse attività che puntualmente offrono con passione e gratuità al servizio della comunità.

Nella seconda parte dell’evento, il coro Alpe,con un suggestivo repertorio contribuirà a rendere solenne una condivisione che avrà sapore di nuove consapevolezze.

“Riteniamo sia doveroso e importante ricordare le preziose e storiche realtà associative del territorio, che contribuiscono in maniera silente e continua, ad aiutare gli altri, perché alpini, parafrasando le loro parole, si resta tutta la vita”, sottolineano gli alpini.

