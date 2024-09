Città

SARONNO – “E’ stato proclamato uno sciopero del settore trasporti per il 20 settembre. Stie aderirà e i mezzi non saranno garantiti dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio“. Lo fa sapere, con una nota, l’Amministrazione comunale saronnese. Per il personale amministrativo, il personale di terra e di officina e lavaggio, lo sciopero si estenderà per l’intero turno.

È stato proclamato per la giornata di oggi uno sciopero del settore trasporti. Lo sciopero dei mezzi, di 24 ore, è indetto dai sindacati di categoria Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti, Sgb, Cobas Lavoro Privato e Adl Cobas.

(foto archivio: oggi è stato proclamato uno sciopero del settore trasporti. Si fermano i bus del trasporto extraurbano, anche fra Saronno e dintorni)

20092024