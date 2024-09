Città

SARONNO – In occasione della settimana europea della mobilità, l’associazione culturale Helianto, in collaborazione con Fiab Saronno e Cri, partecipa con un evento speciale: il monologo “Alfonsina, pedalare controvento“. Domenica 22 settembre, alle 11.10, la suggestiva cornice di Cascina della Vigna (ex Paiosa) a Saronno (via Togliatti, con ingresso dal parco Lura), ospiterà un’opera teatrale scritta e interpretata da Antonio Siciliani.

L’attore, noto per la sua lunga esperienza nel mondo del teatro e per la sua attività di autore di testi e sceneggiature teatrali, darà voce e corpo ad Alfonsina Strada, la prima donna ciclista che, sfidando ogni pregiudizio, prese parte al Giro d’Italia. Alfonsina è un simbolo della libertà e dell’emancipazione femminile, un esempio di coraggio che Helianto vuole raccontare al pubblico con questo monologo.

Lo spettacolo è liberamente ispirato alla vita di questa straordinaria donna che, con la sua passione per il ciclismo, è diventata una paladina dei diritti delle donne e dell’uguaglianza nello sport. L’evento è ad ingresso libero, per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione Helianto all’indirizzo e-mail [email protected].

(foto d’archivo)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti