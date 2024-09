Città

SARONNO – Senza palestra dall’estate scorsa e senza possibilità di raggiungere i campi esterni da quest’anno scolastico ma soprattutto senza proposte alternative, senza prospettive per un miglioramento a breve termine della situazione.

Sono diversi gli studenti e i genitori amareggiati per la situazione che sta vivendo il liceo Gb Grassi di via Croce “capiamo la criticità della situazione ma dopo un anno ci aspettiamo qualcosa di più di “aspettiamo e vediamo”.

Ma qual è il problema? L’anno scorso la grandinata che ha messo in ginocchio Saronno e il Saronnese ha creato problemi anche alla palestra del scuola superiore più iconica e amata della città. Problemi che si sono acuiti con la seconda ondata di maltempo di inizio autunno. Il risultato è stato che la palestra è stata dichiarata inagibile senza prospettiva che il problema si risolvesse in breve tempo.

Ed effettivamente quest’anno al ritorno in classe gli studenti si sono ritrovati senza lezioni di educazione motoria. Anche perchè nel frattempo i campi esterni di cui è dotata la scuola sono diventati irraggiungibili per effetto del cantiere Pnrr che la Provincia sta portando avanti per la realizzazione di 7 nuove aule. La presentazione del progetto è stata realizzata l’anno scorso con l’Amministrazione coinvolta nel progetto che prevede, a causa degli abbattimenti di alcuni alberi (tra cui il celeberrimo cedro Pedro che dovrebbe diventare un arredo del nuovo giardino), anche una ricaduta compensativa nel vicino Cdd di piazza Tricolore.

La prospettiva di un anno senza educazione motoria, con solo lezioni di teoria, lascia l’amarezza a genitori e studenti che auspicano l’attivazione di soluzioni alternative oltre ad una rapida riattivazione della palestra. Le famiglie sollecitano un impegno della Provincia “per velocizzare l’utilizzo dei campi e la riparazione della palestra, per organizzare proposte alternative (come il progetto piscina già attivo da anni) e magari con un aiuto del Comune per trovare spazi alternativi”.

