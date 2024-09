Città

SARONNO – Basta passarci, per renderci conto che è piuttosto difficile non dare ragione a chi, e sono tanti, ieri si è lamentato: “Ma che asfalto… non c’è in via Miola?”

La trafficata “tangenziale est” interna a Saronno è da tempo, nel tratto fra via Piave e via Bergamo (compresa la rotonda all’incrocio con via Roma), al centro di una serie di lavori, il cantiere stradale per il rifacimento dell’asfalto è a metà… ovvero, mancano ampie porzioni di asfalto, in direzione sud, e chi transita con l’auto passa da punti asfaltati ad altri senza asfalto, con un discreto “gradino“. Situazione “fastidiosa” per chi va in auto e decisamente pericolosa per chi è in motocicletta oppure in bicicletta.

Secondo quanto comunicato dal Comune, durerà fino al 5 ottobre ogni giorno dalle 7 alle 19 il cantiere in via Miola per l’asfaltatura dopo i lavori di Rete gas. Via Miola (tratto compreso tra la rotatoria via Bergamo/via Vecchia per Ceriano e la rotatoria via Roma/via Marconi) è area di cantiere con divieto di sosta in regime di rimozione forzata su entrambi i civici con restringimento della carreggiata e istituzione del senso unico alternato regolato da movieri.

(foto: asfalto mancante a tratti in via Miola ed alla rotonda all’incrocio con via Roma e via Piave)

