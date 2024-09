Softball

SARONNO – “Venuti tutti a vederci”: questo l’appello lanciato dai microfoni della trasmissione sportiva “Match point” di Radiorizzonti da Alessandra Rotondo e Christina Tonioli, due delle “azzurre” dell’Inox Team Saronno, ospiti di Agostino Masini e Paolo Renoldi.

La formazione saronnese nel prossimo fine settimana disputa gli incontri decisivi della semifinale scudetto contro l’Italposa Forlì, per il campionato di softball serie A1. E’ una serie al meglio delle cinque partite, a Forlì è finita 1-1 e quindi gara 3, gara 4 (sabato sul diamante di via De Sanctis dalle 17) e l’eventuale gara 5 domenica mattina saranno decisive per il passaggio del turno.

“Forlì è una ottima squadra, ci aspettavamo una serie equilibrata e così si sta rivelando – ha ricordato Rotondo – In casa contiamo sull’apporto di tutti i saronnesi!”

La vincente affronterà poi in finale, verosimilmente, l’Mkf Bollate che è in vantaggio 2-0 nella con il Pianoro.

(foto: Alessandra Rotondo e Christina Toniolo negli studi di Radiorizzonti con i conduttori di Match point)

20092024