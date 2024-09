iltra2

TRADATE – Ieri mattina, alle 8.50, un incidente stradale si è verificato a Tradate in via Monte San Michele, coinvolgendo quattro persone. Le dinamiche dell’incidente non sono note, ma tra i contusi si segnalano una giovane donna di 18 anni, un uomo di 30 anni, una donna di 54 anni e una donna di 61 anni.

Le autorità locali, tra cui la polizia locale di Tradate, sono state prontamente allertate. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa italiana, e i soccorsi sono stati coordinati dalla Sala operativa regionale emergenza urgenza (Soreu). Fortunatamente, l’incidente è stato classificato con codice verde, indicando che le persone coinvolte non erano in condizioni critiche. Le vittime sono state trasportate all’ospedale di Tradate per ulteriori accertamenti.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio)

20092024