Ebbene, il mercato delle criptovalute non conosce pause. Mentre Bitcoin (BTC) continua a essere re indiscusso del settore, alcuni investitori cercano nuove meme coin potenzialmente redditizie. Con il mercato che si prepara per la prossima grande corsa al rialzo, alcune cripto stanno attirando l’attenzione del pubblico. Non parliamo soltanto di Ethereum, ma anche di nuovi protagonisti pronti a fare il botto, soprattutto perché potrebbero potenzialmente trasformare 500 dollari in 500.000 dollari entro il 2025.

Polygon (MATIC)

Polygon (MATIC) ha trovato un modo per risolvere i problemi di scalabilità e dei costi elevati di Ethereum. Chi non vorrebbe transazioni velocissime e meno costose? MATIC ha già destato l’interesse di molti sviluppatori e investitori grazie a queste sue due doti. C’è un però: la sua crescita, seppur interessante, potrebbe non raggiungere le vette delle nuove meme coin.

Solana (SOL)

Ecco arrivare il turno di Solana (SOL). Il suo ecosistema è famoso nel settore perché propone una delle blockchain più veloci al mondo. Con le sue basse commissioni di transazione e un volume di affari elevato, Solana ha accumulato un’ampia base di sviluppatori e progetti. Tuttavia, sebbene la crypto sia già ben consolidata, potrebbe non avere lo stesso potenziale di crescita delle più recenti meme coin.

NEAR Protocol (NEAR)

Parliamo adesso di NEAR Protocol (NEAR), una blockchain che sembra uscita da un film di fantascienza. Due sono i concetti che stanno alla base di NEAR: funzionalità e scalabilità. Due aspetti che stanno attirando sempre più nuovi progetti, i quali cercano spesso piattaforme alternative. Grazie al suo meccanismo di sharding chiamato Nightshade, NEAR è in grado di offrire transazioni rapide a basso costo. Per quanto fantastico possa sembrare, però, la crescita di NEAR potrebbe non essere paragonabile a quella delle nuove meme coin.

Litecoin (LTC)

Se Bitcoin è l’oro digitale, Litecoin (LTC) è senz’altro l’argento. Da sempre visto come riserva di valore affidabile, Litecoin vanta tempi di transazione più veloci e commissioni più basse rispetto a Bitcoin. Nonostante ciò, è difficile che la sua crescita raggiunga picchi vertiginosi come quelli di alcune nuove meme coin. Insomma, chi cerca un investimento stabile, Litecoin potrebbe essere una buona scelta. Se, invece, vuole qualcosa di più innovativo e potenzialmente più redditizio, la prevendita di Pepe Unchained e la sua grande utilità reale potrebbe essere la scelta vincente.

Pepe Unchained (PEPU)

Tra le nuove meme coin pronte a far parlare di sé c’è Pepe Unchained (PEPU). Attualmente in prevendita, ha già raccolto oltre 13,6 milioni di dollari. Ciò grazie anche al prezzo piuttosto basso del token PEPU, che è attualmente di $0,0098.

Il progetto è ambizioso, perché ha come obiettivo quello di risolvere alcuni problemi di Ethereum, come la lentezza nelle transazioni e le alte commissioni. In che modo? Con la Pepe Chain, la sua soluzione Layer-2. Secondo il team di sviluppatori, le transazioni saranno 100 volte più veloci di quelle di Ethereum, oltre che molto meno costose. Insomma, praticità, divertimento meme e potenziali guadagni fanno di Pepe Unchained un progetto di sicuro successo.

Offre anche la funzionalità di instant bridging, la quale consente agli utenti di trasferire rapidamente le proprie risorse tra diverse reti. In aggiunta, grazie al block explorer, possono adesso monitorare facilmente le loro transazioni.

Tanto per non farci mancare nulla, Pepe Unchained si è già creato un vasto seguito con oltre 13,8 mila follower sull’account di X. Anche il gruppo di Telegram è in fermento, con molti che sperano che la Pepe Chain possa ridefinire l’ecosistema DeFi.

Gli investitori a caccia di reddito passivo, possono prima acquistare e poi mettere in staking i token PEPU sfruttando l’attuale APY del 152%. Finora, i token messi in stake sono più di un miliardo, una cifra pazzesca. Con questi numeri, non c’è da sorprendersi se Pepe Unchained si sta rivelando una delle meme coin più promettenti sul mercato.

Polygon, NEAR e la nuova Pepe Chain

Anche se la concorrenza di Polygon e NEAR nell’ambito del Layer-2 è forte, l’arrivo della Pepe Chain porta una ventata di novità. Essendo la prima soluzione Layer-2 creata appositamente per le meme coin, potrebbe avere un grande vantaggio sui competitor. Le sue caratteristiche tecniche e il supporto della community delle meme coin sono come una miscela esplosiva pronta a scatenarsi.

DEX e quotazione: ecco qual è la prossima grande mossa di Pepe Unchained. È chiaro che la community è in trepida attesa di vedere dove andrà a parare questa criptovaluta. Il tempo stringe per acquistare il token PEPU a prezzo di prevendita. Con un po’ di fortuna e tanto entusiasmo, Pepe Unchained potrebbe davvero ridefinire il panorama delle meme coin nei prossimi anni.

Quindi, chiunque abbia 500 dollari da parte, potrebbe investirli in Pepe Unchained. Chissà, magari tra un anno potrebbe ritrovarsi con 500.000 dollari nel proprio wallet crypto.