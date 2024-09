ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Nella comunità caronnese riprendono gli incontri per le mamme in attesa: con il Patrocino del Comune di Caronno Pertusella, lo sportello maternità Mamme per Mano, unitamente all’associazione Insieme Donna APS e alla consulente di babywearing Debora Palumbo dal 13 settembre hanno avuto inizio un ciclo di incontri a data fissa, ovvero il venerdì, dalle ore 09.30 alle 11.30 inerenti gravidanza, travaglio, allattamento, primi giorni a casa, trasporto bimbi in fascia, partner ed ogni aspetto di un percorso nuovo nella vita di ogni madre.

La possibilità di parlare con delle professioniste unitamente ad altre mamme sarà un’occasione per sviscerare dubbi, insicurezze e paure che spesso coinvolgono il momento della nascita. Gli incontri si svolgeranno presso la sede di Insieme Donna APS in Via Adua, 169. Per la partecipazione al percorso è previsto un contributo di € 10.00 ad incontro a rimborso spese delle Professioniste (comprensivo di materiale informativo post incontro).

Per ulteriori informazioni: [email protected]

19.09.2024

