SARONNO – Scuola sotto i riflettori in questo periodo per l’inizio del nuovo anno scolastico. Una delle esperienze più positive che gli studenti saronnesi hanno vissuto nello scorso anno scolastico è stata il laboratorio con i chiodini, che ha coinvolto l’artista Antonio Marciano.

Si tratta del laboratorio di pixel art, forma artistica contemporanea, condotto dall’artista Antonio Marciano e i chiodini Quercetti nelle scuole Damiano Chiesa e Giuseppina Pizzigoni di Saronno nello scorso mese di marzo. I bambini delle terze elementari hanno avuto l’occasione di avvicinarsi all’arte di Kandisky, pittore del Novecento, attraverso il disegno, realizzando composizioni ispirate alla corrente astrattista. Un progetto innovativo e dalla forte componente educativa: i bambini, infatti, non solo hanno messo alla prova la propria creatività con una forma d’arte nuova e partecipata, ma anche la pazienza, la visione d’insieme e il senso dello spazio, comprendendo come realizzare un proprio progetto chiodino dopo chiodino.

Antonio Marciano è molto conosciuto in città, anche per le attività svolte con i bambini: nel 2023, in occasione della sua mostra “Supereroe” nel Foyer del teatro Giuditta Pasta, oltre 19.000 chiodini furono posizionati da circa trenta bambini sotto la sua guida, per realizzare un quadro per il Galli al Teatro, che ha ospitato il laboratorio. Non solo, le sue opere d’arte con i chiodini hanno parlato anche di problemi sociali, come quello del gioco d’azzardo, a cui nel 2017 l’artista dedicò la mostra “Facciamo un gioco?“.

Le opere di Antonio Marciano sono visibili sul suo blog.

