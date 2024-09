Lombardia

MILANO – Apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia, in questo fine settimana. Sabato 21 e domenica 22 settembre sarà infatti possibile visitare gratuitamente il Belvedere del 39′ piano per ammirare il panorama mozzafiato di Milano e le nove opere finaliste del del concorso “Premio maestri d’eccellenza”. L’iniziativa è stata promossa da Lvmh in collaborazione con Confartigianato imprese, Camera nazionale della moda italiana e, da quest’anno, anche con la Maison Loro Piana. Il concorso è rivolto ai professionisti ed alle imprese italiane del settore: tessile, abbigliamento, pelletteria, calzature, sartoria, occhialeria, gioielleria e arredo.

Un’occasione in più, quindi, per salire nel punto più alto di Palazzo Lombardia. Questi gli orari delle aperture straordinarie di Palazzo Lombardia.

– sabato 21 settembre: dalle 10 alle 21;

– domenica 22 settembre: dalle 10 alle 18.

Per accedere al Belvedere è obbligatoria la prenotazione a questo link

