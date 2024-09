Basket

SAN GIORGIO SU LEGNANO – Impegnati sabato sera a casa della Sangiorgese basket per la semifinale del Memorial Morelli, i ragazzi della Az Robur Saronno giocano un primo tempo difficile ma equilibrato. Ad inizio ripresa un black-out prolungato complica l’assunto e la vittoria va agli organizzatori (98-56) che raggiungono Legnano Knights in finale.

Alla squadra di coach Stefano Gambaro rimane il terzo-quarto posto con Nerviano. Si giocherà domenica alle 16.15.

Per i saronnesi, la classica serata storta che si materializza tutta di colpo nel secondo tempo, con i ragazzi che non trovano le energie per reagire ai bassi e si dimenticano gli alti negli spogliatoi.

Domenica altri 40 minuti per affinare la condizione e poi testa tutta alla prima di campionato, sabato 28 alle 17 al PalaBorsani di Castellanza con Faenza.

(foto: una fase di Sangiorgese-Az Robur Saronno)

