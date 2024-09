Basket

SAN GIORGIO SU LEGNANO – Al Pala Bertelli di via del Campaccio a San Giorgio su Legnano la locale Sangiorgese basket ospta il Trofeo Vaghi dedicato alla memoria di Tarcisio Vaghi. e che questo fine settimana mette di fronte diverse realtà della pallacanestro locale, compresa l’Az Robur Saronno neopromossa nella serie B Nazionale.

Il programma

Si gioca oggi, sabato 21, dalle 18: prima partita Knights Legnano-Nervianese, alle 20.30 Sangiorgese-Az Robur Saronno. Domani, domenica 22 settembre, alle 16 la finale terzo e quarto posto e mentre a partire dalle 18.15 la finalissima.

Ingresso gratis e beneficenza

Ingresso ad offerta libera: l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’Associazione cestisti fino al midollo, onlus nata per combattere le leucemie. “Durante il torneo raccoglieremo scarpe sportive da bambino per sostenere Slums dunk, un’associazione che aiuta bimbi e ragazzi delle Basketball Academy in tutto il mondo a praticare il nostro sport preferito” fanno sapere i dirigenti del club locale, che organizza l’evento.

Saronno è reduce dalle belle prove del torneo di Legnano, lo scorso fine settimana.

