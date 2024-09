Basket

SARONNO – “Per la stagione 2024-2025 la Robur Basket Saronno ha siglato un nuovo accordo con Ticketmaster per la vendita degli abbonamenti e dei biglietti online per le partite del campionato di Serie B Nazionale Old Wild West”. A comunicarlo sono i responsabili del club cestistico saronnese.

Da questo momento è possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale e acquistare i biglietti anche online alla pagina dedicata https://shop.ticketmaster.it/…/robur-basket-saronno…

Di certo una grande comodità per i supporter saronnesi ed anche per quelli ospiti, che potranno dunque saltare la coda alla cassa ed entrare direttamente sugli spalti.

Per l’indisponibilità di impianti sufficientemente ampi a Saronno, i roburini per questa stagione disputeranno le gare casalinghe del campionato di B Nazionale al Palaborsani di via Legnano a Castellanza.

La prima partita è prevista sabato 28 settembre proprio al Palaborsani con inizio alle 17, ospite il Faenza.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

21092024