SARONNO – Due partite e due vittorie per il Fbc Saronno in campionato e nel posticipo serale di domenica i biancocelesti tornano in campo, si gioca allo stadio “Atleti azzurri d’Italia” di via Salici a Gallarate, per affrontare la Vergiatese, per la terza giornata di Eccellenza.

L’allenatore Marco Varaldi (foto) per questo appuntamento ha convocato venti giocatori: novità il recuperato Rudi (che aveva giocato già mercoledì in Coppa Italia nella gara persa con l’Olginatese), ancora fermo per infortunio Proserpio.

I convocati

Alvitrez, Barlocco, Bello, Brennici, Cabezas, D’Addesio, Fasoli, Favilla, Gargarella, Gatti, Locati, Mammetti, Ortolani, Pandini, Pedrocchi, Pontiggia, Rudi, Sardo, Siviero, Vaglio.

Gli assenti

Infortunati Cannizzaro, Andrea Pecis, Proserpio, Marangoni, Aggregati alla juniores Ciceri, Ferrari, Alberto Pecis, Sadiku, Sironi.

