MEDA – Mentre allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella oggi pomeriggio il Legnano contro il Pavia, 0-2; pure il Meda – con lo stesso risultato – è stato sconfitto in casa dallla Sestese.

La gara del Meda – Prima sconfitta stagionale per i ragazzi del Meda, che cadono in casa contro la Sestese. A punire i brianzoli due leggerezze difensive nella prima metà di primo tempo. Pronti via e da una palla persa di Marano su ottima pressione di Bernasconi, arriva il passaggio vincente di quest’ultimo per Romano, che solo davanti ad Aiello dimostra tutto il suo killer instinct da bomber. Una scena che si ripete al minuto 22, quando la seconda pressione di Bernasconi permette alla Sestese di recuperare palla, trovando il secondo gol sempre con Romano. I brianzoli accusano il colpo e non riescono a reagire, nel primo tempo l’unica vera occasione capita sui piedi di Martino, ben imbeccato da Crea, ma l’esterno calcia su Ferrara in uscita.

Nella ripresa il Meda resta in dieci dopo 15 minuti (doppio giallo a Orsi) e di fatto il sipario cala sul match, con un paio di conclusioni di Di Cesare e Ambrosini neutralizzate da Ferrara.