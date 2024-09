Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – A Caronno Pertusella è stata intensificata la lotta contro gli scarichi abusivi, un problema che affligge da tempo la comunità. Grazie all’impiego di foto-trappole e telecamere, la polizia locale ha potuto sanzionare un numero crescente di trasgressori. L’ultima vicenda ha coinvolto un uomo che, dopo essersi recato alla piattaforma ecologica, ha tentato di scaricare illegalmente materiale edile. Al rifiuto degli addetti, in quanto non consentito dal regolamento, l’uomo ha pensato di abbandonare il carico davanti ai cancelli della struttura.

Il suo gesto, però, non è passato inosservato. Le telecamere posizionate all’ingresso della piattaforma di via Asiago hanno ripreso l’intera scena e permesso di identificare l’autore dell’abbandono tramite la targa del veicolo. Il trasgressore è stato quindi multato con una sanzione di 260 euro per la violazione del regolamento comunale, a cui si è aggiunta un’ulteriore ammenda per aver infranto le norme del Testo unico sui rifiuti.

Lo stesso destino toccherà a un secondo individuo che, sempre nei pressi della piattaforma, ha scaricato illecitamente dei rifiuti. L’efficacia dei dispositivi di sorveglianza dimostra come la stretta attuata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le forze dell’ordine, stia portando risultati concreti nel contrastare l’abbandono incontrollato di rifiuti, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e del decoro urbano.

(foto archivio)

21092024