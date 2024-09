ilSaronnese

CISLAGO – Torna all’oratorio l’evento “All Day Festival” in onore di Alberto Legnani, vittima a 35 di un tumore, nel 2016.

La festa, giunta alla settima edizione, è stata organizzata dall’associazione “Dudù for you”, che da ormai 7 anni si impegna per la raccolta di fondi per la ricerca oncologica, per il ricordo di “Dudù”.

La giornata, il cui ricavato andrà appunto all’associazione sopracitata, sarà scandita da una serie di attività, sportive e non: partirà alle 13 un torneo di beach volley, alle 16 una biciclettata che partirà dall’oratorio Sacro Cuore, fino al cimitero della Massina, in cui riposa Dudù.

Alle 17 gli atleti del centro sportivo Asd “Eos Gym”, si esibiranno in esercizi di ginnastica artistica e “Acro-gym”, dalle 18 ci sarà un laboratorio per dare libero sfogo alla creatività dei più piccoli, e dalle 19.30 tornerà Lady B con un dj set e dalle 21.30 i “Divina Band”.

(Foto d’archivio)

