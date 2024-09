Eventi

SARONNO – Una biciclettata molto particolare quella organizzata da Croce Rossa per la European mobility week. Dal 16 al 22 settembre, si svolgeranno su territorio comunale diversi eventi inerenti la mobilità sostenibile. Tra questi si inserisce l’evento organizzato dalla Croce Rossa Italiana di Saronno , denominato “Pedala con Cri”, per il giorno 22 settembre.

Si tratta di una biciclettata per le vie della città, ma si potrà partecipare con la propria bicicletta, in carrozzina, a piedi, con il passeggino, o come si desidera. L’evento avrà inizio alle 9:30 da piazza Libertà, dove ad attendere i primi 50 partecipanti ci sarà un piccolo omaggio della Croce Rossa cittadina. Dopo la partenza si effettuerà una piccola sosta nella nuova piazza Amendola per poi ripartire verso la meta, ovvero cascina della Vigna (ex Paiosa) in via Togliatti, passando per un breve tratto anche all’interno del Parco del Lura. L’arrivo in Cascina della Vigna è previsto tra le 10:30 e le 11.

Ad attendere i ciclisti ci sarà l’associazione Helianto, che produrrà un monologo teatrale dal titolo “Alfonsina, pedalare controvento”, e l’associazione On-off che, tramite la vendita di piccoli oggetti in stile senegalese fatti a mano, raccoglierà fondi per il proprio progetto di inviare una nuova ambulanza di soccorso in Senegal. Tale progetto è pienamente appoggiato dal sostegno anche della Croce Rossa Italiana di Saronno.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Francesco al numero 345-0340332.

(foto archivio)