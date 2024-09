Città

SARONNO – Ospedale Saronno, comitato: “Trentaseimila firme in meno di un mese contro la chiusura”.

Appello sui social per trovare i responsabili di quel che è accaduto nel pomeriggio dell’altro giorno nei pressi del supermercato U2 alla periferia di Rovello Porro, nei pressi della provinciale 31. Una ragazzina è stata aggredita e presa a pugni da un gruppo di ragazzi età apparente fra gli 11 ed 14 anni, che poi sono andati via in bicicletta.

Cinque gattini abbandonati al cimitero: appello Enpa per cibo umido.

Si avvicina il tanto atteso momento dell’esordio dell’AZ Robur Saronno in Serie B Nazionale. Sabato 28 settembre i biancoazzurri scenderanno in campo contro Faenza nella propria “nuova” casa, il PalaBorsani di Castellanza. Per permettere ai propri tifosi di supportare i ragazzi nelle partite giocate al palazzetto di via Legnano, la società roburina ha lanciato oggi la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

21092024