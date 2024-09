Cronaca

COGLIATE – E’ un episodio sul quale sono in corso le indagini dei carabinieri quello avvenuto oggi pomeriggio a Cogliate: una persona è stata trasportasta all’ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni, al momento del ricovero gli è stato infatti assegnato il codice rosso, ovvero quello per le situazioni più gravi.

Il fatto è accaduto oggi pomeriggio alle 15.30 in via Damte: si sarebbe trattato di una lite di vicinato che è poi degenerata. Sul posto con i carabinieri è accorsa l’ambulanza della Croce rossa di Misinto e l’automedica. Il paziente, un uomo di 56 anni che avrebbe riportato una ferita alla testa, è stato dunque trasportato urgentemente al nosocomio monzese.

(foto archivio: mezzi di soccorso sul territorio)

21092024