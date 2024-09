ilGro

LOMAZZO – Ci sono momenti nella vita di bambini e ragazzi che rappresentano ponti: permettono di andare da un luogo all’altro, di favorire la crescita e la sperimentazione di se stessi. Questo il tema dell’incontro che si terrà giovedì 26 settembre, alle 20.30, nella sala conferenze della sede di Croce Rossa di Lomazzo, in via dello Sport 7.

“Adolescenza e scuola: come affrontare il passaggio alla scuola secondaria di primo e secondo grado” ha come obiettivo di accompagnare gli adulti di riferimento a riconoscere e valorizzare l’importanza di queste fasi di passaggio per sostenerle con consapevolezza. In particolare si parlerà del passaggio dalla primaria alla secondaria di primo grado e dalla secondaria alle superiori.

L’incontro, gratuito e libero, sarà tenuto da Letizia Gennari e Chiara Pagani di Asci, azienda sociale comuni insieme.

(foto archivio)

