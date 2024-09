Cronaca

CESANO MADERNO – Picchiava la mamma, figlio arrestato: voleva i soldi per la droga ed aveva anche minacciato la nonna. A risolvere la situazione sono stati i carabinieri che hanno arrestato il ragazzo, ancora minorenne. I fatti si sono verificati a Cesano Maderno: il provvedimento di fermo ha riguardato un 17enne di nazionalità italiana, abitante in città, chiamato ora a rispondere di maltrattamenti in famiglia e rapina aggravata.

Secondo quanto appurato dai militari, in diverse occasioni aveva minacciato i famigliari, con richieste di denaro; e ci sarebbero state anche delle percosse ai danni della madre, aveva rotto mobili ed oggetti in casa ed aveva minacciato la nonna dicendole che le avrebbe incendiato l’autovettura. Voleva soldi, non solo per la droga anche perchè li spendeva nel gioco d’azzardo.

Dopo il fermo è stato trasferito in una comunità educativa, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori.

