In un recente video pubblicato sul suo canale YouTube, l’analista Levi Rietveld ha affermato con fiducia che XRP potrebbe aumentare di valore, raggiungendo i 100 dollari.

Questa crescita esplosiva potrebbe verificarsi molto prima del previsto, in quanto i trader stanno investendo in XRP, come dimostra il volume di trading delle 24 ore aumentato del 27%.

Un possibile ETF su XRP

L’analista si è detto fiducioso riguardo questa stima, in quanto ritiene che la crescente adozione istituzionale delle criptovalute, in particolare attraverso gli ETF sul Bitcoin, potrebbe portare a un ETF su XRP.

Rietveld ha sottolineato che, man mano che istituzioni come BlackRock e JPMorgan offrono prodotti legati alle criptovalute ai loro clienti più facoltosi, la liquidità affluirà nel mercato più ampio, portando altcoin come XRP a raggiungere nuovi massimi.

La scorsa settimana, le speranze per un ETF su XRP si sono rafforzate quando Grayscale ha introdotto un fondo fiducia (Trust) su XRP per trader individuali e istituzionali.

L’aumento di XRP spinto dal Bitcoin

Rietveld ha rafforzato la sua previsione rialzista per XRP con la proiezione di Cathie Wood di un Bitcoin a 650.000 dollari entro questo decennio.

Con l’approvazione degli ETF Spot su Bitcoin di gennaio 2024, Cathie Wood è ancora più convinta del suo scenario rialzista che vede la criptovaluta raggiungere 1,5 milioni entro il 2030.

Sulla base di questa fiducia, Rietveld ha enfatizzato che XRP beneficerà della crescita complessiva del mercato, data la sua posizione vicina a quella di Bitcoin.

Secondo Rietveld, se Bitcoin raggiungesse un valore di 1,5 milioni, XRP potrebbe superare facilmente i 100 dollari entro il 2030.

Al momento, XRP ha un valore di 0,5825 dollari, raggiunto dopo una crescita dell’8% registrata negli ultimi 7 giorni. È un valore molto lontano dai 100 dollari, per questo le previsioni di Rietveld sono state considerate troppo ottimiste dalla community.

Al suo valore attuale, per raggiungere i 100 di dollari XRP dovrebbe crescere circa del 20.000%, mentre Bitcoin dovrebbe crescere del 2.444% per raggiungere gli 1,5 milioni di dollari.

Inoltre, si tratta di previsioni a lungo termine, quindi bisogna tenere conto della volatilità del mercato e delle influenze dei fattori esterni che possono rallentare la crescita di un asset, o addirittura causarne il crollo del valore.

Attualmente, il mercato è in ripresa rispetto alla fase ribassista di agosto e di inizio settembre. Il taglio dei tassi d’interesse da parte della FED statunitense hanno giovato al settore, con i trader che stanno puntando sia sulle criptovalute consolidate, sia su nuovi progetti in presale come Pepe Unchained.

Pepe Unchained è una delle presale migliori del momento, con quasi 14 milioni di dollari raccolti. Si tratta di una meme coin ispirata a Pepe The Frog che lancerà una rete Layer-2 per consentire agli utenti di scambiare il token nativo PEPU.

La rete Layer-2, chiamata Pepe Chain, garantirà transazioni 100 volte più veloci e costi più bassi rispetto ad Ethereum, inoltre avrà un suo Block Explorer dedicato.

Il token PEPU è stato lanciato su Ethereum e si può comprare in presale con ETH, USDT o carta di credito a un valore di 0,00981 dollari per fare staking e ottenere ricompense passive in base all’APY.

Dopo il lancio della Pepe Chain, previsto con il listing del PEPU, gli utenti potranno effettuare il bridging da Ethereum alla nuova rete Layer-2.

Recentemente, Pepe Unchained ha aggiornato il suo sito ufficiale, aggiungendo la funzione Pepe Frens With Benefits. Questa meccanica dà la possibilità agli sviluppatori di lavorare sulla rete Layer-2 Pepe Chain e ottenere delle ricompens

Si tratta di un modo innovativo per incentivare la community a creare dApp sulla nuova blockchain. Per partecipare a questa iniziativa, occorre fare una domanda per i Grant, a partire dal quarto trimestre del 2024.