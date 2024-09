Città

SARONNO – “E’ sdraiato a terra da un mese: è stato abbattuto lo scorso 18 agosto e subito avvolto con nastro bianco e rosso che adesso è sparito. Perchè non viene riparato e se ci sono problemi di assicurazioni o tempi tecnici non si può almeno rimuovere? O mettere in sicurezza di nuovo?”

Sono le domande dei residenti della zona di via Pagani e via Grossi in merito al cartello abbattuto nel corso dell’estate. Dopo Ferragosto il cartello è stato abbattuto nottetempo senza che nessuno si accorgesse di nulla. Al mattino la segnalazione alla polizia locale dei residenti anche perchè così per terra sul trafficato marciapiede dove parte il mercato cittadino il mercoledì rappresenta un rischio che qualcuno inciampi (nel palo o tra i mattoncini smossi)

Anche per questo è stato apprezzato il rapido intervento della polizia locale che ha nastrato il cartello. “Pensavamo fosse una cosa provvisoria in vista di un’immediata rimozione ma è passato un mese ma il cartello è ancora lì con il nastro che è stato spazzato. Il rischio che qualcuno inciampi c’è sempre ma soprattutto si dà ogni giorni l’idea che a nessuno interessi della nostra zona”.

