SARONNO – “Dallo scorso 5 settembre siamo al buio: niente lampioni accesi tra i numeri civici 19 e 51. E’ un problema per tutti i residenti ma anche per chi percorre la strada. Abbiamo fatto diverse segnalazioni tramite l’iter segnalato dal Comune ma anche agli uffici direttamente e niente è cambiato. L’estate è finita, la serata arriva presto ed è passato un mese senza riparazioni”.

E’ l’appello inviato dai residenti di via Vecchia per Solaro correlata da un video che mostra l’arteria al buio illuminata solo dalle finestre dei palazzi. “La beffa è che vediamo perfettamente le luci del campo da baseball accese e anche i test sulle torri faro dello stadio. Per carità le rotture e i guasti capitano ma è passato un mese e non si vedono soluzioni”.

“Sono un pendolare – conclude un residente – ho letto che sono state riaccese le luci a Saronno sud solo dopo diverso tempo. Spero che qui l’iter sia più rapido”.

