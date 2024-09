Cronaca

SARONNO – Una lettera aperta inviata al Prefetto di Varese Salvatore Rosario Pasquariello da un padre preoccupato per la situazione sicurezza in città anche dopo alla tentata rapina avvenuto all’ufficio posta di via Varese nella mattinata di lunedì. Una lettera firmata inviata negli ultimi giorni in Prefettura ma anche ai giornali nella speranza che l’appello venga condiviso.

“Sono un cittadino Saronnese poco più che 30enne, sposato con 2 figli di 4 e 2 anni – esordisce la missiva dopo i saluti istituzionali – Le scrivo questa missiva per sottolineare il pessimo clima che purtroppo stiamo vivendo nella nostra città. Proprio lunedì mattina, 16 settembre 2024, la città ha assistito ad una tentata rapina alle Poste di via Varese: se non conosce la città, è al civico di fianco la futura nuova sede della caserma della Guardia di Finanza”.

Il saronnese spiega le proprie paure e preoccupazioni: “È ormai da anni che la città vive al suo interno episodi di “micro-criminalità”: schiamazzi, risse, scippi, furti, rapine per strada (soprattutto collanine d’oro alle signore o telefonini agli adolescenti). La cosa peggiore è che, forse, per alcuni cittadini (me compreso) sta diventando “normale” leggere che hanno rubato qualcosa a qualcuno. Oggi però si è superato il limite di quella “normalità”: entrare in un ufficio postale armati per chiedere soldi è grave. Non solo per i cittadini, che vivono la città, ma anche per le forze dell’ordine, che Lei rappresenta, perché la criminalità si sta allontanando dal “micro” e sta diventando “macro”. La mia domanda è: arriveremo ad abituarci anche alla “macro-criminalità”?

E spiega le motivazioni della propria missiva: “Alcuni miei concittadini sono soliti scrivere al nostro primo cittadino, il Sindaco Airoldi. Io mi rivolgo direttamente a Lei, in quanto primo punto di riferimento per la sicurezza provinciale. Sono sicuro che darà lettura e che non lascerà inascoltato l’appello: non lasciateci soli!”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

21092024