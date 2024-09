ilSaronnese

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del comune di Saronno relativo al Parking day di oggi, sabato 21 settembre.

Il Comune di Saronno organizza per il terzo anno consecutivo il Parking Day, aderendo ad un’iniziativa nata oltreoceano e che consiste nel provare a far vivere di nuova vita gli spazi della città destinati alla sosta delle auto.

Per l’occasione, sabato 21 settembre, nell’ambito delle iniziative promosse nella settimana della mobilità sostenibile, 11 stalli di sosta di via Monsignor Castelli (di fronte al parco ex Seminario) si “spoglieranno” dalla loro funzione tradizionale e ospiteranno giochi, sport, musica, intrattenimento, iniziative green, tutto all’insegna della creatività.