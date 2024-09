Softball

SARONNO – Persa gara 1 (3-2) e vinta gara 2 (0-1) a Forlì, contro le romagnole l’Inox Team Saronno andrà alla “bella” della domenica mattina: infatti la serie (al meglio delle cinque partita) è ancora in completo equilibrio; è finita in “parità” anche la partita di oggi, sabato, al diamante di via De Sanctis a Saronno.

Nel match pomeridiano, dalle 17, in gara 3 la situazione si sblocca nella terza ripresa quando passa in vantaggio Forlì, mentre al 4’ inning con basi piene Alessandra Rotondo salva con una eliminazione. Raddoppio delle romagnole alla sesta ripresa, homerun di Cortesi da un punto. Ma Saronno reagisce ed immediatamente accorcia le distanze, riaprendo la partita, con un homerun di Lozada nella stessa ripresa, 1-2. E si arriva all’ultimo attacco, decisivo:Blesa porta a casa Armirotto, poi la battuta di Modrega viene presa al volo ma Rotondo arriva a casa, 3-2. Bene le lanciatrici saronnesi, Christina Tognolo con staffetta conclusiva con Chiara Rusconi

In gara 4, partita serale, Ilaria Cacciamani del Forlì realizza un fuoricampo al primo lancio del primo inning: 0-1 con pareggio di Modrego al sesto inning. Alla settima ripresa un singolo di Gasparotto spinge a punto Cerioni per l’1-2 di Forlì ed il risultato non cambia più. In pedana la sfida fra lanciatrici straniere, per il Saronno l’australiana Kandra Lamb e per Forlì la statunitense Jordan Johnson.

Nell’altra semifinale vittoria in gara 3 all’extra inning, in casa, per l’Mkf Bollate (4-3) contro le bolognesi del Pianoro già battute in casa loro sette giorni prima, con bollatesi che dunque festeggiano l’accesso alla finalissima.

La “bella” fra Saronno e Forlì si gioca domenica mattina dalle 11 sempre sul campo di via De Sanctis.

Semifinali serie A1, ritorno. Mkf Bollate- Pianoro 4-3 (Mkf Bollate vince la serie 3-0); Inox Team Saronno-Italposa Forlì 3-2 e 1-2 (situazione di parità 2-2 nella serie, bella domenica mattina alle 11 a Saronno).

(foto; un momento della partita ed il folto pubblico presente in tribuna)

21092024