Softball

SARONNO – Nel fine settimana si decretano le finaliste in Serie A1 Softball. Mkf Bollate a una sola vittoria contro la Mia Office Blue Girls Pianoro dal conquistare la finale scudetto, dall’altra parte – a Saronno – lo scontro tra Inox Team e Italposa Forlì promette grande spettacolo dopo le prime due partite decise solamente da un punto

Inox Team Saronno – Italposa Forlì (serie 1-1)

Molto più combattuta, e con una gara 4 garantita, la serie tra Inox Team Saronno e Italposa Forlì, diventata negli ultimi anni appuntamento classico del settembre del softball azzurro. Entrambe le prime due sfide, quelle giocate al “Buscherini” di Forlì, si sono risolte con un solo punto di differenza. Nella gara riservata alle atlete AFI è atteso il duello tutto in salsa Nazionale tra Christina Toniolo e Ilaria Cacciamani che a Forlì si era risolto per un soffio (3-2) grazie a un triplo di Alice Spiotta in risposta al fuoricampo di Milagros Lozada. Duello ancora più stretto nel punteggio è atteso tra Kandra Lamb, lanciatrice australiana di Saronno dominatrice della stagione regolare, e la statunitense Jordan Johnson. Una settimana fa il finale fu il più atteso degli 1-0, in favore di Saronno, al termine di uno scontro composto da 19 strikeout complessivi (10-9 in favore di Lamb).

Le partite saranno visibili su in diretta sul canale Youtube FIBS Channel 1 e Plus TV (814 di Sky) con una produzione Premium a cura di Power Light Show.

Mkf Bollate – Mia Office Blue Girls Pianoro (serie 2-0)

Dopo il doppio successo nelle prime due partite, l’Mkf Bollate cerca il ritorno alla Finale Scudetto – dopo che lo scorso anno si era interrotta la striscia di sei Finali consecutive. La squadra di Arocha, dopo aver dominato la stagione, ha fatto la voce grossa sul diamante di Pianoro segnando ventidue punti, con Gabriela Slaba sugli scudi (4-7, 6 RBI), e subendone solamente quattro. Il verdetto uscito delle due partite in terra emiliana sembra assomigliare a un qualcosa di definitivo: per le Blue Girls sarà veramente arduo ribaltare i pronostici, per farlo serviranno delle partite difensivamente perfette e provare a scardinare le bocche di fuoco in pedana rappresentate da Nicolini, Bigatton e Cecchetti andate in difficoltà una sola volta sinora, nel terzo inning di gara 1. Il fuoricampo di Priscilla Brandi, unica nota lieta della seconda gara delle Blue Girls, può essere la scintilla per mantenere accesa una fiammella che appare particolarmente flebile.

Le partite saranno visibili in diretta sul canale Youtube FIBS Channel 3.

Il programma

Sabato 21 settembre

Ore 16.00 (+30′ dopo la fine di Gara 3*) Mkf Bollate – Mia Office Blue Girls Pianoro

Ore 17.00 (+30′ dopo la fine di Gara 3) Inox Team Saronno – Italposa Forlì

Domenica 22 settembre

Ore 11.00* Inox Team Saronno – Italposa Forlì

Ore 16.00* MKF Bollate – Mia Office Blue Girls Pianoro

(foto: Christina Toniolo del Saronno)

21092024