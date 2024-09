SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Sindaca di Solaro Nilde Moretti, relativa ai primi 100 giorni del suo nuovo mandato.

Grazie alla fiducia che voi cittadini ci avete riconfermato, sin dal primo giorno utile dopo le elezioni abbiamo potuto riprendere le redini dei tanti progetti in corso e le idee per il futuro sono chiare.

Cade proprio in questi giorni (18 settembre) il centesimo giorno di questo secondo mandato e, come feci anche cinque anni fa, provo a tirare un po’ le somme di come ci siamo mossi finora.

All’orizzonte si vedono nitidamente i primi risultati di quanto abbiamo messo in cantiere, posso citare qualche esempio: in primis il proseguimento del Pnrr, soprattutto per quanto riguarda l’area di via 5 Giornate, intorno agli asili. Sono quasi terminati i lavori che comprendono, tra le altre cose, la messa in sicurezza degli ingressi a favore dei più piccoli.

L’attenzione ai più piccoli è anche confermata da altri progetti come il kit per i nuovi nati o l’ostetrica a domicilio.

Concludo ricordando tutte le manutenzioni grandi e piccole che non si sono mai fermate, ad esempio quelle degli edifici scolastici oppure i nuovi loculi al cimitero, che sono ormai quasi completati e magari avete avuto già modo di notare.