Cronaca

SARONNO – Piazza Cadorna nei pressi della stazione ferroviatia di “Saronno centro” nella tarda serata di oggi si è illuminata coi lampeggianti blu delle pattuglie della polizia locale e della ambulanze: alle 21.30 è scattato l’allarme quando un giovane ha iniziato ad urlare, chiedendo aiuto e che qualcuno chiamasse la polizia. Questa la scena alla quale hanno assistito sconcertati e preoccupati numerosi passanti, il ragazzo affermava di essere stato aggredito.

La zona si riempita di pattuglie delle forze dell’ordine, è arrivata l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e l’auto-infermieristica per prestare i primi soccorsi al ferito, che comunque non è apparso in condizioni critiche. Sono ora in corso tutti gli accertamenti su questo episodio.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: una delle pattuglie della polizia locale intervenuta stasera in piazza Cadorna per questo ennesimo episodio movimentato)

21092024